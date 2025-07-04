США пригрозили ЕС новыми пошлинами

FT: США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на сельхозпродукцию из ЕС

США пригрозили Европейскому союзу (ЕС) новыми пошлинами в размере 17 процентов в отношении экспорта сельхозпродукции. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

«США пригрозили ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что стало резкой эскалацией их торгового конфликта с Брюсселем», — указано в материале.

Отмечается, что американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы ЕС предоставил США широкие льготы, а также сократил торговый профицит. Соответствующие требования были переданы послам стран ЕС в пятницу, 4 июля.

Ранее бывший главный экономический советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер заявил, что Европа по-прежнему очень зависит от США в экономическом, оборонном и даже в плане безопасности. По его словам, Трамп успешно пользуется этими уязвимостями.