В МИД выпустили заявление на фоне вызова посла Молдавии

В МИД России призвали граждан воздержаться от поездок в Молдавию

Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Республику Молдова. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на сайте.

«Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова», — сказано в материале.

Заявление выпущено на фоне вызова посла Молдавии в МИД России. Дипломату был заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с нарушением Кишиневом положений Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Молдавия давно ведет активные переговоры с Европейским союзом (ЕС) о вступлении в объединение. Весной Кишинев официально объявил о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ). 3 июня посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что власти республики ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Москвой. По его словам, молдавское руководство не обращает внимания на исторические, экономические и любые гуманитарные связи между двумя странами.