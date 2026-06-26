Посла Молдавии вызвали в МИД России после задержания российских курьеров

Посла Молдавии в Москве Дария вызвали в МИД России из-за задержания курьеров

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария 26 июня вызвали в МИД России после инцидента с задержанием дипломатических курьеров. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте министерства.

Отмечается, что молдавскому послу был заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с нарушением Кишиневом положений Венской конвенции о дипломатических отношениях. Причиной для этого стало задержание в Молдавии дипломатических курьеров МИД России и предъявленные им требования о досмотре корреспонденции и «добровольной сдаче» средств связи днем ранее, 25 июня.

Отмечается, что дипломатам российского посольства в Кишиневе отказали в допуске к прибывшим сотрудникам МИД России. Курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны о прибытии, были вынуждены вернуться на родину.

Перед этим российское внешнеполитическое ведомство уже выразило жесткий протест Кишиневу из-за произошедшего. Тогда МИД России также требовал немедленно освободить задержанных курьеров и предоставить к ним консульский доступ.