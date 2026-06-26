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16:27, 26 июня 2026Мир

Глава Минобороны Израиля пригрозил руководству Ирана на понятном им языке

Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил Пезешкиану, Аракчи и Галибафу на фарси
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил руководству Ирана, что любое нападение на Израиль станет самой большой ошибкой Тегерана. Соответствующий пост на фарси, официальном языке Ирана, он опубликовал на странице в соцсети X.

Свое заявление израильский министр адресовал президенту Ирана Масуду Пезешкиану, главе МИД Исламской Республики Аббасу Аракчи и спикеру иранского парламента Мохаммад-Багеру Галибафу.

По его словам, командующий сил «Кудс», военного подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Эсмаил Каани в последние постоянно угрожает Израилю.

«Если Исламская Республика нападет на Израиль, она совершит свою самую большую ошибку. Ни Ормузский пролив им не поможет, ни нападения на мирных жителей, ничто нас не остановит. Наши силы готовы довести дело до конца», — предупредил Кац.

Ранее заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская в интервью «Ленте.ру» заявила, что в Израиле мирную сделку между США и Ираном воспринимают с большим опасением.

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