Появились подробности о стрельбе из «Сайги» у российского суда

В Нижнем Тагиле предприниматель застрелил из карабина приятеля у здания суда из-за долга

В Нижнем Тагиле 56-летний директор строительной компании Арсен С. устроил стрельбу у здания Дзержинского районного суда. Об этом сообщает E1.ru.

По версии следствия, вечером 25 июня мужчина вооружился карабином «Сайга» и пустил пулю в спину приятеля, а затем добил его. По одной из версий, мотивом расправы стал крупный долг, который ему не вернули.

О стрелке известно, что он родился в Ереване, получил российское гражданство. Свою компанию Арсен зарегистрировал 11 декабря 2003 года. Три года назад у него появились финансовые проблемы с бизнесом. В конце 2023 года свердловский арбитраж признал компанию Арсена банкротом.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании стрелку меры пресечения.

Ранее сообщалось, что стрельба в дагестанском поселке между родственниками произошла из-за давней неприязни.