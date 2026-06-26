Появились подробности о стрельбе из «Сайги» у российского суда

В Нижнем Тагиле 56-летний директор строительной компании Арсен С. устроил стрельбу у здания Дзержинского районного суда. Об этом сообщает E1.ru.
По версии следствия, вечером 25 июня мужчина вооружился карабином «Сайга» и пустил пулю в спину приятеля, а затем добил его. По одной из версий, мотивом расправы стал крупный долг, который ему не вернули.
О стрелке известно, что он родился в Ереване, получил российское гражданство. Свою компанию Арсен зарегистрировал 11 декабря 2003 года. Три года назад у него появились финансовые проблемы с бизнесом. В конце 2023 года свердловский арбитраж признал компанию Арсена банкротом.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании стрелку меры пресечения.
Ранее сообщалось, что стрельба в дагестанском поселке между родственниками произошла из-за давней неприязни.