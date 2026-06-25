Названы причины произошедшей в Дагестане стрельбы

РЕН ТВ: Стрельба в Дагестане между родственниками произошла из-за давней неприязни

Стрельба в дагестанском поселке между родственниками произошла из-за давней неприязни. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канала Gor Mash, ставший жертвой стрельбы молодой человек решил участвовать в конфликте, чтобы защитить знакомых. Он пришел на территорию бывшей школы в качестве массовки.

Стрельба в Дагестане началась во время ссоры родственников. Жертвой стрельбы стал Набила Х. Рашидхан Н. получил ранение.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили и задержали одного из подозреваемых. Второй сейчас госпитализирован.