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Силовые структуры
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17:38, 25 июня 2026Силовые структуры

Названы причины произошедшей в Дагестане стрельбы

РЕН ТВ: Стрельба в Дагестане между родственниками произошла из-за давней неприязни
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Стрельба в дагестанском поселке между родственниками произошла из-за давней неприязни. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канала Gor Mash, ставший жертвой стрельбы молодой человек решил участвовать в конфликте, чтобы защитить знакомых. Он пришел на территорию бывшей школы в качестве массовки.

Стрельба в Дагестане началась во время ссоры родственников. Жертвой стрельбы стал Набила Х. Рашидхан Н. получил ранение.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили и задержали одного из подозреваемых. Второй сейчас госпитализирован.

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