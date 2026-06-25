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17:23, 25 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности стрельбы в Дагестане

«112»: Стрельбу на территории бывшей школы в Дагестане устроили родственники
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: guruXOX / Shutterstock / Fotodom

Участники стрельбы, произошедшей на территории бывшей школы в дагестанском поселке, оказались родственниками. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ЧП произошло на смотровой площадке. Там поссорились Иман А., Абдурахман Б., Набила Х. и Рашидхан Н. Жертвой стрельбы стал Набила. Рашидхан получил ранение.

Как сообщает «112», конфликт произошел из-за давних неприязненных отношений.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили и задержали одного из подозреваемых. Второй сейчас госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям — об убийстве, о покушении на убийство и о хулиганстве с оружием.

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