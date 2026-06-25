В дагестанском поселке на территории бывшей школы произошла стрельба

В Дагестане произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло накануне в поселке Тарки. Там на территории бывшей школы поссорились местные жители. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него. В результате ранение получил 21-летний местный житель. Однако на этом конфликт не закончился. Затем жертвой стрельбы стал другой участник. Помимо этого, третий пострадавший был госпитализирован.

По данным канала, правоохранители обнаружили и задержали одного из подозреваемых. Второй сейчас в больнице.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям — об убийстве, о покушении на убийство и о хулиганстве с оружием.

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