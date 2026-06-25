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Силовые структуры
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17:16, 25 июня 2026Силовые структуры

В Дагестане произошла стрельба

В дагестанском поселке на территории бывшей школы произошла стрельба
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Дагестане произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло накануне в поселке Тарки. Там на территории бывшей школы поссорились местные жители. В какой-то момент один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него. В результате ранение получил 21-летний местный житель. Однако на этом конфликт не закончился. Затем жертвой стрельбы стал другой участник. Помимо этого, третий пострадавший был госпитализирован.

По данным канала, правоохранители обнаружили и задержали одного из подозреваемых. Второй сейчас в больнице.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям — об убийстве, о покушении на убийство и о хулиганстве с оружием.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полиция открыла огонь при задержании агрессивного россиянина с бензопилой.

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