Задержание агрессивного россиянин с бензопилой закончилось стрельбой

В Канске полиция спасла женщину от агрессора с бензопилой

В Красноярском крае полиция открыла огонь при задержании агрессивного россиянина с бензопилой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ЧП произошло в городе Канск — агрессор с заведенным инструмент пытался прорвать периметр участка местной жительницы, которая напуганная его поведением вызвала полицию. Приехавший патруль понял, что мужчина пьян и попытались его вразумить, но тот лишь добавил оборотов на бензопиле и угрожая полицейским расправой пошел на них. Впрочем, несколько выстрелов в воздух убедили агрессора в риске здоровью и он был вынужден сдаться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» —по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее на видео попал мужчина с бензопилой, который по вечерам пугал жителей Санкт-Петербурга.

