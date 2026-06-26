Бросивший супругу по телефону российский певец женился

Певец Тимур Родригез женился на актрисе Кате Кабак

Певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) женился на актрисе Кате Кабак. Об этом пишет Super в Telegram.

Пара заключила брак в пятницу, 26 июня. Отмечается, что после загса молодожены с гостями сели в двухэтажный экскурсионный автобус, чтобы отправиться на дальнейшее празднование.

Кабак и Родригез объявили о помолвке в конце апреля, пара состоит в отношениях с осени 2023 года. В мае 2025-го певец развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону.

В январе 2026 года сообщалось, что Родригез добился в суде расторжения алиментного соглашения на содержание экс-супруги. У пары двое сыновей — Мигель и Даниэль.