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16:20, 26 июня 2026Культура

Бросивший супругу по телефону российский певец женился

Певец Тимур Родригез женился на актрисе Кате Кабак
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) женился на актрисе Кате Кабак. Об этом пишет Super в Telegram.

Пара заключила брак в пятницу, 26 июня. Отмечается, что после загса молодожены с гостями сели в двухэтажный экскурсионный автобус, чтобы отправиться на дальнейшее празднование.

Кабак и Родригез объявили о помолвке в конце апреля, пара состоит в отношениях с осени 2023 года. В мае 2025-го певец развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону.

В январе 2026 года сообщалось, что Родригез добился в суде расторжения алиментного соглашения на содержание экс-супруги. У пары двое сыновей — Мигель и Даниэль.

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