Бросивший жену по телефону российский певец объявил о помолвке

Певец Тимур Родригез объявил о помолвке с актрисой Катей Кабак

Певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия — Керимов) и актриса Катя Кабак объявили о помолвке. Соответствующую публикацию артисты разместили в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара поделилась кадрами, сделанными во время предложения руки и сердца у московского кинотеатра «Художественный». На здании светилась фраза «Она сказала "да"!»

Родригез и Кабак состоят в отношениях с осени 2023 года. В мае 2025-го певец официально развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через два года после того, как артист бросил супругу по телефону. В январе 2026-го сообщалось, что Родригез добился в суде расторжения алиментного соглашения на содержание экс-супруги. У пары двое сыновей — Мигель и Даниэль.