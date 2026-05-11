Песков высказался о ледовом шоу жены словами «час сидел и рыдал»

Песков заявил, что рыдал час на ледовом шоу Татьяны Навки «Дневник памяти»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его растрогало ледовое шоу жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Дневник памяти». Об этом он высказался в разговоре с ТАСС.

Официальный представитель Кремля назвал постановку, посвященную Великой Отечественной войне, шикарной. По его словам, «Дневник памяти» можно считать примером того, как нужно передавать память об этих исторических событиях молодому поколению.

«С моей точки зрения, это восхитительно. Я прорыдал. Час сидел и рыдал», — поделился впечатлениями Песков.

Ранее Навка рассказала о подарках от мужа. Фигуристка заявила, что супруг часто дарит ей цветы.

До этого спортсменка высказалась о гардеробе Пескова. Навка заявила, что у пресс-секретаря президента прекрасный вкус в одежде.