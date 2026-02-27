Реклама

15:51, 27 февраля 2026

Татьяна Навка рассказала про гардероб Пескова

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что у Дмитрия Пескова прекрасный вкус в одежде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала про одежду мужа — пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ее комментарий приводит KP.RU.

У спортсменки поинтересовались, помогают ли стилисты Пескову с подбором гардероба. Фигуристка ответила, что супруг может справиться с данной задачей самостоятельно.

«У него самого прекрасный вкус. Ну и мне кажется, что с моим появлением он стал немного по-другому одеваться», — заявила Навка.

Ранее в феврале российский стилист Владислав Лисовец объяснил решение итальянского модного журнала Vogue включить костюм российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в подборку лучших образов.

