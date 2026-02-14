Интерес Vogue к костюму фигуриста Гуменника объяснили позитивным отношением к России

Лисовец: Интерес Vogue к образу Гуменника отражает позитивное отношение к России

Российский стилист Владислав Лисовец объяснил решение итальянского модного журнала Vogue включить костюм российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в подборку лучших образов. В беседе с ТАСС он заявил, что такой шаг со стороны издания отражает позитивный настрой Италии к России.

«Итальянский Vogue, один из самых модных [журналов] в мире, таким образом показывает свое отношение к России (...) Так как большое количество голосов и лайков набирает сам фигурист, итальянский Vogue быстренько подключился к этому. Включил свое отношение к нашей стране, плюс отметил нашего фигуриста», — объяснил стилист интерес к образу Гуменника. Лисовец добавил, что сам неоднократно убеждался, что в Италии расположены к россиянам.

По мнению специалиста, итальянское издание могло отметить костюм российского спортсмена, так как он выглядел очень ярко и театрально.

Ранее стало известно, что Vogue включил костюм Гуменника на Олимпиаде в список лучших. Издание, в частности, отметило блузу фигуриста, подчеркнув, что она вписывается в тренд с недавних показов.