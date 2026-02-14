Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:30, 14 февраля 2026Ценности

Интерес Vogue к костюму фигуриста Гуменника объяснили позитивным отношением к России

Лисовец: Интерес Vogue к образу Гуменника отражает позитивное отношение к России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shunik Denisovich / Anadolu via Getty Images

Российский стилист Владислав Лисовец объяснил решение итальянского модного журнала Vogue включить костюм российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в подборку лучших образов. В беседе с ТАСС он заявил, что такой шаг со стороны издания отражает позитивный настрой Италии к России.

«Итальянский Vogue, один из самых модных [журналов] в мире, таким образом показывает свое отношение к России (...) Так как большое количество голосов и лайков набирает сам фигурист, итальянский Vogue быстренько подключился к этому. Включил свое отношение к нашей стране, плюс отметил нашего фигуриста», — объяснил стилист интерес к образу Гуменника. Лисовец добавил, что сам неоднократно убеждался, что в Италии расположены к россиянам.

По мнению специалиста, итальянское издание могло отметить костюм российского спортсмена, так как он выглядел очень ярко и театрально.

Ранее стало известно, что Vogue включил костюм Гуменника на Олимпиаде в список лучших. Издание, в частности, отметило блузу фигуриста, подчеркнув, что она вписывается в тренд с недавних показов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

    За детскими сим-картами захотели установить контроль

    Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

    Четверо детей с матерью стали жертвами поджога дома в российском регионе

    Россиянин порезал лицо дочери из-за ее отказа

    В США заявили о проверке России на серьезность намерений завершить украинский конфликт

    Появились новые предположения о пропавшей после службы в монастыре россиянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok