Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших

Vogue включил костюм фигуриста Гуменника на Олимпиаде в подборку лучших

Костюм Петра Гуменника для короткой программы на Олимпийских играх 2026 год в Милане вошел в топ-15 лучших образов по версии итальянского Vogue. Об этом сообщается на сайте издания.

Издание высоко оценило прозрачную блузу с пышными рукавами, украшенную каскадом красных цветов, отметив, что она идеально вписывается в актуальный цветочный тренд с недавних модных показов.

В подборку также попали наряды Михаила Шайдорова, Ильи Малинина, Стивена Гоголева, дуэта Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а также Лоранс Фурнье-Бодри.

Гуменник представит произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Прокаты стартуют в 21:00 по московскому времени. После короткой программы россиянин занимает 12-е место.