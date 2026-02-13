Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина д`Ампеццо выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 13:45 по московскому времени российский лыжник Савелий Коростелев выступит в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом. Ранее на Играх он стал четвертым в скиатлоне, а также не смог пройти квалификацию в спринте.

В 21:00 начнется произвольная программа у фигуристов-одиночников. Россиянин Петр Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером в предпоследней разминке. По итогам короткой программы спортсмен набрал 86,72 балла и расположился на 12-м месте.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент они не завоевали ни одной медали.