Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:17, 13 февраля 2026Спорт

Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде 13 февраля
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Савелий Коростелев

Савелий Коростелев. Фото: Lars Baron / Getty Images

В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина д`Ампеццо выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 13:45 по московскому времени российский лыжник Савелий Коростелев выступит в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом. Ранее на Играх он стал четвертым в скиатлоне, а также не смог пройти квалификацию в спринте.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
12 февраля 2026

В 21:00 начнется произвольная программа у фигуристов-одиночников. Россиянин Петр Гуменник выйдет на лед под 13-м стартовым номером в предпоследней разминке. По итогам короткой программы спортсмен набрал 86,72 балла и расположился на 12-м месте.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент они не завоевали ни одной медали.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач предупредил о скрытой проблеме со сном у миллионов людей

    Лыжница Непряева пояснила слова о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

    США применили сверхсекретное оружие против воздушных шариков

    Россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей

    Азербайджан отправил помощь Украине и получил благодарность за солидарность

    Мир на Украине отвергли по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok