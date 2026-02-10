Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

23:34, 10 февраля 2026Спорт

Гуменник квалифицировался в произвольную программу на Олимпиаде

Фигурист Гуменник по итогам короткой программы на Играх отобрался в произвольную
Владислав Уткин
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник квалифицировался в произвольную программу на Олимпийских играх. Трансляция соревнований ведется на Okko.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла. По итогам первой половины короткой программы он стал пятым из 14 выступивших спортсменов. Всего в короткой программе соревнуются 29 фигуристов. Для того чтобы квалифицироваться в произвольную, Гуменнику нужно попасть в число 24 лучших.

Таким образом, россиянин обеспечил себе участие в произвольной программе. Спортсмены представят ее 13 февраля.

Ранее 23-летний спортсмен был вынужден поменять музыкальное сопровождение к своей программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер».

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

