«Это подлость. Я в шоке». Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку

Российский фигурист Гуменник оказался без музыки за три дня до выступления

Российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026. В данный момент Гуменник рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

Отмечалось, что команда может попробовать решить вопрос с правами, но сжатые сроки усложняют задачу. Второй вариант: замена музыки в программе. РИА Новости пишет, что Гуменник может сделать выбор в пользу «Дюны».

Российский фигурист должен выступить с короткой программой через три дня

Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко уже прилетели в Милан. Соревнования мужчин-одиночников стартуют 10 февраля и пройдут на ледовой арене «Милано».

Сначала они должны показать короткую программу, с музыкой для которой у Гуменника и возникли проблемы. Затем, 13 февраля, спортсмены представят произвольную программу, по итогам которой станут известны победители и призеры Олимпиады.

Кадр: фильм «Парфюмер»

Гуменник уже показывал короткую программу под музыку из «Парфюмера»

Фигурист выступал с короткой программой под музыку из фильма «Парфюмер» в нынешнем сезоне. Делал он это как на внутрироссийских соревнованиях, так и на олимпийском отборочном турнире, состоявшемся в сентябре прошлого года в Пекине.

Почему в сентябре кататься под эту композицию было можно, а на самой Олимпиаде нельзя, отвечает Sports.ru. Дело в разных организаторах турниров.

Олимпийскую квалификацию проводит Международный союз конькобежцев (ISU), который зачастую закрывает глаза на отсутствие у фигуристов авторских прав на музыку, под которую они выступают

Отмечается, что по правилам фигуристам запрещено кататься под музыку, на которую у них нет прав. Это касается турниров любого уровня.

Проблемы с авторскими правами на музыку возникли не только у российского фигуриста

Как сообщает Sports.ru, проблемы с авторскими правами на музыку возникли не только у Гуменника.

Канадская фигуристка Маделин Скизас жаловалась, что за права на музыку из «Короля-льва» у нее запросили слишком большую сумму. «Мне назвали действительно непомерную сумму денег. Так что эта программа явно отпадает», — говорила она летом прошлого года. Уже в январе канадская федерация договорилась с правообладателями, а Скизас получила возможность выступить с программой.

Страдала от проблем с правами и чемпионка Европы Луна Хендрикс

Также бельгийской фигуристке пришлось заменить композицию Селин Дион Ashes на другую ее же авторства — Surrender.

Один из соперников Гуменника — пятикратный чемпион Испании Томас-Льоренс Гуарино Сабате — за неделю до старта Олимпиады тоже узнал, что киностудия Universal запретила ему выступать под музыку из мультфильма «Миньоны». Испанца, который собирался экстренно менять программу, спас общественный резонанс: после того как история разошлась в соцсетях, Universal сделала для него исключение и разрешила использовать музыку.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Что делать Гуменнику?

По информации из окружения фигуриста, он склоняется к тому, чтобы заменить короткую программу на другую — «Дюна». Гуменник успешно выступал с ней, и ему не составит труда снова показать ее на Олимпиаде в Италии.

При этом программа «Парфюмер» сложнее «Дюны» в техническом плане и в случае успешного выступления могла бы принести Гуменнику больше баллов. У российского фигуриста была заявлена вторая по сложности программа среди всех мужчин-одиночников на Олимпийских играх. В этом плане он уступает только действующему чемпиону мира — американцу Илье Малинину.

Татьяна Тарасова назвала ситуацию с Гуменником подлостью

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала ситуацию с Гуменником подлостью. Тарасова выразила недоумение по поводу того, что российского фигуриста не предупредили о нарушении авторских прав ранее. Тренер указала на то, что Гуменник уже выступал с программой под эту музыку.

Петя Гуменник отбирался на Олимпийские игры. Ни одного замечания не было. Это подлость. Я вообще в шоке, я не понимаю. Они что, нарочно это сделали? Татьяна Тарасова

При этом директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс в интервью ТАСС отметил, что ответственность за решение вопроса с авторскими правами лежит на самом Гуменнике.

«Я уже слышал об этом, очевидно, что это проблема между ним и его национальной федерацией. Вам нужно обратиться в ISU», — заявил Адамс.