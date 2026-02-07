Реклама

16:39, 7 февраля 2026Спорт

«Это подлость. Я в шоке». Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку

Российский фигурист Гуменник оказался без музыки за три дня до выступления
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026. В данный момент Гуменник рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

Отмечалось, что команда может попробовать решить вопрос с правами, но сжатые сроки усложняют задачу. Второй вариант: замена музыки в программе. РИА Новости пишет, что Гуменник может сделать выбор в пользу «Дюны».

Российский фигурист должен выступить с короткой программой через три дня

Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко уже прилетели в Милан. Соревнования мужчин-одиночников стартуют 10 февраля и пройдут на ледовой арене «Милано».

Сначала они должны показать короткую программу, с музыкой для которой у Гуменника и возникли проблемы. Затем, 13 февраля, спортсмены представят произвольную программу, по итогам которой станут известны победители и призеры Олимпиады.

Кадр: фильм «Парфюмер»

Гуменник уже показывал короткую программу под музыку из «Парфюмера»

Фигурист выступал с короткой программой под музыку из фильма «Парфюмер» в нынешнем сезоне. Делал он это как на внутрироссийских соревнованиях, так и на олимпийском отборочном турнире, состоявшемся в сентябре прошлого года в Пекине.

Почему в сентябре кататься под эту композицию было можно, а на самой Олимпиаде нельзя, отвечает Sports.ru. Дело в разных организаторах турниров.

Олимпийскую квалификацию проводит Международный союз конькобежцев (ISU), который зачастую закрывает глаза на отсутствие у фигуристов авторских прав на музыку, под которую они выступают

Отмечается, что по правилам фигуристам запрещено кататься под музыку, на которую у них нет прав. Это касается турниров любого уровня.

Проблемы с авторскими правами на музыку возникли не только у российского фигуриста

Как сообщает Sports.ru, проблемы с авторскими правами на музыку возникли не только у Гуменника.

Канадская фигуристка Маделин Скизас жаловалась, что за права на музыку из «Короля-льва» у нее запросили слишком большую сумму. «Мне назвали действительно непомерную сумму денег. Так что эта программа явно отпадает», — говорила она летом прошлого года. Уже в январе канадская федерация договорилась с правообладателями, а Скизас получила возможность выступить с программой.

Страдала от проблем с правами и чемпионка Европы Луна Хендрикс

Также бельгийской фигуристке пришлось заменить композицию Селин Дион Ashes на другую ее же авторства — Surrender.

Один из соперников Гуменника — пятикратный чемпион Испании Томас-Льоренс Гуарино Сабате — за неделю до старта Олимпиады тоже узнал, что киностудия Universal запретила ему выступать под музыку из мультфильма «Миньоны». Испанца, который собирался экстренно менять программу, спас общественный резонанс: после того как история разошлась в соцсетях, Universal сделала для него исключение и разрешила использовать музыку.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Что делать Гуменнику?

По информации из окружения фигуриста, он склоняется к тому, чтобы заменить короткую программу на другую — «Дюна». Гуменник успешно выступал с ней, и ему не составит труда снова показать ее на Олимпиаде в Италии.

При этом программа «Парфюмер» сложнее «Дюны» в техническом плане и в случае успешного выступления могла бы принести Гуменнику больше баллов. У российского фигуриста была заявлена вторая по сложности программа среди всех мужчин-одиночников на Олимпийских играх. В этом плане он уступает только действующему чемпиону мира — американцу Илье Малинину.

Татьяна Тарасова назвала ситуацию с Гуменником подлостью

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала ситуацию с Гуменником подлостью. Тарасова выразила недоумение по поводу того, что российского фигуриста не предупредили о нарушении авторских прав ранее. Тренер указала на то, что Гуменник уже выступал с программой под эту музыку.

Петя Гуменник отбирался на Олимпийские игры. Ни одного замечания не было. Это подлость. Я вообще в шоке, я не понимаю. Они что, нарочно это сделали?

Татьяна Тарасова

При этом директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс в интервью ТАСС отметил, что ответственность за решение вопроса с авторскими правами лежит на самом Гуменнике.

«Я уже слышал об этом, очевидно, что это проблема между ним и его национальной федерацией. Вам нужно обратиться в ISU», — заявил Адамс.

    «Это подлость. Я в шоке». Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку

