Захарова предложила купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО в поврежденный из-за атаки ВСУ музей

Захарова предложила сотрудникам ЮНЕСКО посетить музей-панораму «Оборона Севастополя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что может лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО, чтобы они посетили поврежденный из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) музей-панораму «Оборона Севастополя», куда у них якобы нет доступа. Об этом она написала в Telegram.

«Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить "сотрудникам секретариата"», — заявила дипломат. Она подчеркнула, что вместе с этим сотрудников ЮНЕСКО могут отвезти и в Старобельск. Захарова также возмутилась реакцией ЮНЕСКО на удар.

«Обеспокоены? Мы за ЭТО деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим?» — задалась она вопросом.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.