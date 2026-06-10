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22:00, 10 июня 2026Мир

Захарова предложила купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО в поврежденный из-за атаки ВСУ музей

Захарова предложила сотрудникам ЮНЕСКО посетить музей-панораму «Оборона Севастополя»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что может лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО, чтобы они посетили поврежденный из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) музей-панораму «Оборона Севастополя», куда у них якобы нет доступа. Об этом она написала в Telegram.

«Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить "сотрудникам секретариата"», — заявила дипломат. Она подчеркнула, что вместе с этим сотрудников ЮНЕСКО могут отвезти и в Старобельск. Захарова также возмутилась реакцией ЮНЕСКО на удар.

«Обеспокоены? Мы за ЭТО деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим?» — задалась она вопросом.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.

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