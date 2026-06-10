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22:14, 10 июня 2026Мир

Посол предрек Швейцарии первенство в возврате к диалогу с Россией

Посол Гармонин: Швейцария первой протянет России руку после завершения конфликта СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн станет одной из первых европейских столиц, которая захочет возобновить полноценные отношения с Москвой после завершения украинского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

При этом дипломат признал, что в последние годы диалог между странами «оставляет желать лучшего», хотя десятилетиями он развивался по нарастающей.

«Уверен, что после убедительной победы русского оружия или же успешного дипломатического урегулирования на всем хорошо известных российских условиях, официальный Берн станет одной из первых европейских столиц, стремящихся восстановить былые отношения с Россией», — подчеркнул Гармонин.

Посол также отметил, что попытки противников добиться международной изоляции России провалились. Многочисленные гости на приеме по случаю Дня России, по его словам, являются ярким подтверждением тому, что у России в мире множество единомышленников, которые готовы к независимой политике и равноправному диалогу.

Ранее сообщалось, что в швейцарском городе Шванден (кантон Гларус) открыли музей памяти полководца Александра Суворова.

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