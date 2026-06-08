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19:06, 8 июня 2026Мир

В Швейцарии открыли музей памяти полководца Александра Суворова

В городе Шванден в Швейцарии открыли музей памяти полководца Александра Суворова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: фото предоставлено «Россотрудничеством»

В швейцарском городе Шванден (кантон Гларус) открыли музей памяти полководца Александра Суворова. Об этом сообщила пресс-служба Россотрудничества «Ленте.ру».

«При стечении более 150 гостей, в числе которых были представители посольств России и Белоруссии, Россотрудничества, общества Россия — Швейцария, культурных и туристических организаций, <...> перерезали красную ленту и открыли новый музей памяти великого полководца, музей человеческого и солдатского подвига и наследия российско-швейцарских отношений и дружбы», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что жители кантона Гларус бережно хранят память о солдатах Суворова, показавших пример не только героизма, но и обычной порядочности. В пресс-службе Россотрудничества напомнили, как Суворов отдал приказ платить за каждую чарку вина, кусок хлеба и сыра, блюсти честь русского солдата.

«Память об этом с гордостью передается местными жителями из поколения в поколение, что было отмечено с трибуны историками и краеведами», — добавили в ведомстве.

За привычной фразой «переход Суворова через Альпы» стоит выполнение интернационального долга по спасению Швейцарии от возможного захвата Францией, заключили в Россотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил внесение изменений в соответствующий закон, предусматривающий в том числе противодействие фальсификации истории и нарушениям в области несения воинской службы. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин заявил, что фальсификация истории системно используется как инструмент деструктивного информационного воздействия, одна из целей которого — подрыв мотивации граждан к защите государства.

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