В Совфеде объяснили значение поправок в законе о противодействии фальсификации истории

Булавин: Изменения в закон о профилактике правонарушений вызваны оперативной обстановкой

Изменения в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» вызваны текущей оперативной обстановкой. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

20 мая Совет Федерации одобрил внесение изменений в соответствующий закон, предусматривающий в том числе противодействие фальсификации истории и нарушениям в области несения воинской службы.

«Изменения в закон продиктованы текущей оперативной обстановкой. Закон дополняется двумя направлениями: исполнение воинской обязанности и несение военной службы; а также обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества», — подчеркнул Булавин.

Сенатор отмечает, что фальсификация истории системно используется как инструмент деструктивного информационного воздействия, одна из целей которого — подрыв мотивации граждан к защите государства.

Кроме того, отмечает Булавин, целенаправленные попытки пересмотра итогов войн со стороны иностранных государств. В пример он привел недавнее заявление президента США Дональда Трампа. 9 июня 2025 года глава Белого дома заявил, что Советский Союз «помог» США одержать победу во Второй мировой войне, добавив, что американцы единственные, кто не празднует победу во Второй мировой войне. «Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 миллион человек», — заявил тогда американский лидер.

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миллионов советских людей, заявив, что США одержали победу, а Советский Союз им лишь «помог» Владимир Булавин

Сенатор обозначил, что принятый закон переводит противодействие подобным угрозам в плоскость системной профилактики и здесь важно, что правовой фундамент уже заложен. «В этом и есть смысл закона: не создать новые запреты, а выстроить механизм, который не допускает нарушений до того, как они превратятся в уголовное или административное дело», — подытожил Булавин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пример образцовой политики памяти в Европе. По словам дипломата, Австрия поддерживает в достойном виде памятники советским солдатам, отдавшим жизнь в ходе Второй мировой войны на территории республики.