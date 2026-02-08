Реклама

Захарова рассказала о достойном обращении к памятникам советским солдатам в стране ЕС

Захарова: Австрия поддерживает в достойном виде памятники советским солдатам
Виктория Кондратьева
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Австрия поддерживает в достойном виде памятники советским солдатам, отдавшим жизнь в ходе Второй мировой войны на территории республики. О политике памяти Вены в отношении этого исторического сюжета рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Можем отметить, что Австрия исправно выполняет взятые на себя обязательства. Воинские захоронения и памятники поддерживаются в достойном виде», — заявила дипломат.

Захарова отдельно отметила, что всего таких мест памяти, посвященных российским и советским солдатам периода Первой и Второй мировых войн, около 230, а ответственность за уход за ними лежит на австрийских властях. В частности, в МИД вспомнили о мемориальном музее на месте концлагеря Маутхаузен, который для Москвы является «одним из императивов историко-мемориальной работы».

Тем не менее, добавила дипломат, власти Австрии с 2022 года подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения представителей России на памятные мероприятия.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина занимается уничтожением собственной исторической памяти. По ее словам, неканоническая Украинская православная церковь организовала аферу тысячелетия, вывозя иконы и другие духовные религии из страны.

