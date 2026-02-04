В МИД России раскрыли подробности «аферы тысячелетия» на Украине

Захарова: Неканоническая УПЦ организовала на Украине аферу тысячелетия

Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) организовала аферу тысячелетия. Так официальный представитель МИД России описала связанные с церковью процессы на Украине, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Неканоническая УПЦ занимается вывозом икон и ценностей, которые отправляются под видом частных направлений или коммерческих грузов. Пунктами назначения фактически являются аукционные дома стран Запада», — заявила дипломат.

По ее словам, в других странах они переходят в частные коллекции. Таким образом, добавила Захарова, Украина занимается уничтожением собственной исторической памяти.

Летом 2025 года тогда еще действующий глава офиса президента Андрей Ермак писал, что Украину объединяет с Литвой и Польшей общая историческая память. «В страдании за свободу литовец, украинец и поляк становятся братьями», — привел политик цитату первого главы Польши в XX веке Юзефа Пилсудского.