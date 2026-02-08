Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

Спортсмен преодолел 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 46 минут 14,6 секунды. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо (46.11.00). На втором месте расположился француз Матис Делож. Третьим стал еще один норвежец, Мартин Левстрем Нюэнгет.

Днем ранее в женском скиатлоне участвовала россиянка Дарья Непряева. Она упала и расположилась на 17-м месте.

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, он выступит в спринте (10 февраля), гонке с раздельным стартом (13 февраля) и марафоне (21 февраля).