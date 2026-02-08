Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:20, 8 февраля 2026Спорт

Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

Спортсмен преодолел 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 46 минут 14,6 секунды. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо (46.11.00). На втором месте расположился француз Матис Делож. Третьим стал еще один норвежец, Мартин Левстрем Нюэнгет.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Днем ранее в женском скиатлоне участвовала россиянка Дарья Непряева. Она упала и расположилась на 17-м месте.

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, он выступит в спринте (10 февраля), гонке с раздельным стартом (13 февраля) и марафоне (21 февраля).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Скандал с фигуристом Гуменником, российский флаг на трибуне и досадное падение Непряевой. Как прошел первый день Олимпиады-2026

    «Это подлость. Я в шоке». Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку

    Танцующие кофеварки, декольте Мэрайи Кэри и путешествие во времени.

    Самые яркие кадры церемонии открытия зимней Олимпиады-2026
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Раскрыты предварительные результаты парламентских выборов в Японии

    В России сравнили Украину с островом Эпштейна

    Участница покушения на генерала Алексеева похвасталась богатой жизнью

    Терапевт перечислил веские причины отказаться от кофе

    Орбан рассказал о предложении президента США напасть на соседнюю страну

    Появились подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

    Ушедший из России техногигант зарегистрировал в стране товарные знаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok