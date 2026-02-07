Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:27, 7 февраля 2026Спорт

Российская лыжница Непряева упала и стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева упала и заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде
Владислав Уткин

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Российская лыжница Дарья Непряева упала и стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Непряева преодолела 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 57 минут 41,3 секунды, проиграв чемпионке — шведке Фриде Карлссон — 3 минуты 56,1 секунды. На спуске в первой половине гонки россиянка допустила падение, но продолжила борьбу.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Карлссон финишировала с результатом 53 минуты и 45,2 секунды и завоевала золотую медаль. Серебро получила ее соотечественница Эбба Андерсон (плюс 51 секунда). Бронзовым призером стала норвежка Хейди Венг (1:26,7).

Непряева впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, российская лыжница выступит в спринте (10 февраля), в гонке с раздельным стартом (12 февраля) и в марафоне (22 февраля).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это подлость. Я в шоке». Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Раскрыты подробности о нанесенных ВСУ по Белгородской области ударах

    Зеленский обрушился с критикой на ПВО Украины

    Стали известны подробности о напавшем на общежитие российского вуза

    Раскрыты подробности о получивших ранения в Уфе

    Новые соседи бывшего принца Эндрю возмутились его роскошным изгнанием

    В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель

    Российская лыжница Непряева упала и стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok