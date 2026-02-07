Российская лыжница Непряева упала и стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева упала и стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Непряева преодолела 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 57 минут 41,3 секунды, проиграв чемпионке — шведке Фриде Карлссон — 3 минуты 56,1 секунды. На спуске в первой половине гонки россиянка допустила падение, но продолжила борьбу.

Карлссон финишировала с результатом 53 минуты и 45,2 секунды и завоевала золотую медаль. Серебро получила ее соотечественница Эбба Андерсон (плюс 51 секунда). Бронзовым призером стала норвежка Хейди Венг (1:26,7).

Непряева впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, российская лыжница выступит в спринте (10 февраля), в гонке с раздельным стартом (12 февраля) и в марафоне (22 февраля).