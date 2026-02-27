Татьяна Навка высказалась о подарках от Пескова

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что Дмитрий Песков часто дарит ей цветы

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о подарках от мужа — пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ее комментарий приводит KP.RU.

Фигуристка ответила на вопрос о том, как супруг поздравляет ее с 8 Марта. «Цветы мне муж дарит часто. Конечно, дарит и подарки. Но я считаю, что лучше накопить и купить какой-нибудь один хороший подарок», — заявила спортсменка.

В то же время она отметила, что также предпочитает собирать деньги для подарка, а не покупать мелочи.

