Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:20, 24 февраля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россияне назвали самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта

«Авито»: Россияне назвали цветы удачным подарком к 8 Марта
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россияне назвали самые желанные и неудачные подарки к Международному женскому дню. Результаты исследования платформы «Авито» попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы (47 процентов). В тройке лидеров также оказались ювелирные украшения и бижутерия (41 процент), косметика и парфюмерия (34 процента). Кроме того, мужчины отмечали деньги (25 процентов) и подарочный сертификат в СПА или салон красоты (22 процента). В то же время у женщин — сначала СПА (36 процентов), а потом деньги (31 процент), но при этом они выбирали эти варианты ответов чаще.

Материалы по теме:
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023
Леди Гага и золотые слитки для гостей: как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
Леди Гага и золотые слитки для гостей:как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
11 февраля 2023

По данным аналитиков, опрошенные разделились во мнении по поводу гаджетов. Так, женщины отмечали их в качестве удачного подарка реже (18 процентов), чем мужчины (20 процентов). Еще последние недооценили такие варианты, как билеты в театр или на концерт, товары для домашнего уюта и подарки для хобби и творчества — женщины выбирали их чаще.

По мнению большинства опрошенных, на праздник не стоит дарить книги — их чаще всего отмечали в качестве неудачного подарка на такой праздник и мужчины, и женщины (32 процента). На втором месте в этом рейтинге — бытовая техника для дома (21 процент), а замыкают тройку спортивные товары или абонемент в фитнес-клуб (17 процентов).

Ранее коуч по отношениям раскрыла выгоду для мужчин при дарении цветов женщинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последние подробности подрыва машины ГАИ в Москве. Что известно о смертнике и в чем заключается особенность атаки

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    В России ограничат возможности для исследований рынков товаров

    Песков высказался о надеждах России по СВО

    В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине в годовщину СВО

    Переговорные позиции Украины в годовщину СВО оценили словами «слабее, чем когда-либо»

    Песков указал на планы Запада по сокрушению России

    Песков заявил о влиянии СВО на россиян

    Глава Минобороны Германии обвинил Трампа в укреплении позиций Путина по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok