Коуч по отношениям раскрыла выгоду для мужчин при дарении цветов женщинам

Блогерша Назаренко: Даря женщине цветы, мужчина создает эмоциональный авторитет

Коуч по отношениям и бывшая модель Маргарита Назаренко раскрыла выгоду для мужчин при дарении цветов женщинам. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша заявила, что мужчины понимают окупаемость инвестиций, поэтому решила начать с цены на букеты. Она отметила, что их стоимость колеблется от 60 до 80 долларов (от 4,6 до 6 тысяч рублей), а производимый ими на девушку эффект длится от трех до семи дней. «Каждый раз, проходя мимо цветов, она думает о вас. Это множество позитивных впечатлений в течение дня. По сути, это недорогое укрепление имиджа бренда, демонстрирующее, насколько вы замечательны», — пояснила автор поста.

При этом подобный подарок помогает создать эмоциональную связь без особых усилий, например написания стихов, романтических бесед или дорогостоящих поездок. «Это создает эмоциональный авторитет. Он накапливается со временем, а это значит, что позже вам сойдет с рук что-то другое», — отметила Назаренко.

В то же время, если избранница выкладывает фото цветов в соцсети, это служит сигналом для других мужчин, что у нее есть поклонник. Подобная ситуация формирует своеобразную конкуренцию, которая усиливает привязанность.

«Если вы покупаете цветы раз в два месяца — это шесть раз в год. Допустим, по 60 долларов за букет. Итого — 360 долларов [примерно 28 тысяч] в год. За эти 360 долларов в год вы получаете женщину, которая постоянно чувствует вашу заботу. А это означает меньше споров о недостатке внимания, меньше эмоционального контроля, больше мягкости и больше нежности с ее стороны», — резюмировала коуч.

Известно, что Назаренко родилась в Санкт-Петербурге, выросла в Лондоне, где участвовала в конкурсе «Мисс Англия», а впоследствии переехала в Сидней. Она ведет блоги в соцсетях, выпускает подкаст Being her о саморазвитии и психологии отношений и является автором книги The New Rules: The Ultimate Guide to Being Her.

Ранее в феврале сообщалось, что отношения женщин с мужчинами младшего возраста неожиданно стали трендом.