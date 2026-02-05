Реклама

Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом
Карина Черных
Карина Черных

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Отношения женщин с мужчинами младшего возраста неожиданно стали трендом. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о явлении cougar relationship («отношения пумы»), которое используют для описания зрелых женщин, предпочитающих романтические или сексуальные отношения с более молодыми мужчинами. Подобные отношения активно транслируются в медиа, в том числе в популярных фильмах «Марти Суприм» с Гвинет Пэлтроу и «Плохая девочка» с Николь Кидман.

Кроме того, о романе с молодыми избранниками сообщили и многие зрелые знаменитости, среди них 79-летняя певица Шер, которая встречается с 38-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. В то же время 77-летняя Мадонна объявила о романе с 29-летним футболистом Акимом Моррисом.

В ноябре 2025 года встречающиеся с мужчинами намного моложе себя женщины раскрыли отношение к ним.

