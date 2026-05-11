20:03, 11 мая 2026Россия

Россиянка сутки проходила с клещом в глазу

Жительница Оренбургской области сутки проходила с клещом в ресницах
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Оренбургской области Анастасия сутки проходила с клещом в глазу. Об этом сообщает «112» в Telegram.

По словам россиянки, она почувствовала, что в ее глазу что-то есть. Позднее выяснилось, что между ресницами сидел живой клещ. Девушка обратилась в больницу, где членистоногое сняли с века, а глаз обработали.

Издание уточнило, что клеща отправили на исследование.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, как защитить собаку от клещей. Он призвал россиян использовать специальные капли и таблетки, а также зооспреи и ошейники.

До этого россиян предупредили о пике активности клещей. Уточнялось, что некоторые из них переносят смертельно опасные болезни.

