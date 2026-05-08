Кинолог назвал действенные способы защиты собак от клещей

Защитить собаку в сезон клещей возможно, но главное правило, которого здесь стоит придерживаться, — использовать комплексную защиту, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что специалисты среди всех возможных средств выделяют основные и вспомогательные.
«Если вы используете методы защиты только из второго списка, эффективность значительно снижается. Так, к основным средствам относятся таблетки и капли на холку. Принцип работы следующий: вещества таблеток всасываются в кровь, и паразит погибает при укусе. В то время как капли распределяются по коже с помощью кожного сала, и паразит также погибает при контакте», — объяснил кинолог.
Обычно, отмечает он, выбирают что-то одно, отталкиваясь от самых разных факторов. Например, одни собаки никак не хотят глотать таблетки — тогда подойдут капли. Другие, напротив, в теплый сезон постоянно купаются, поэтому эффективность капель будет ниже.
По словам Голубева, существуют также и вспомогательные меры. Во-первых, это специальные зооспреи. Они применяются однократно во время похода в лес или поле, имеют временный отпугивающий эффект. Но здесь, предупреждает кинолог, высок риск неравномерной обработки, к тому же репеллент смывается водой.
Во-вторых, рынок предлагает ошейники от клещей. Собака носит его какое-то время, после чего ошейник постепенно выделяет отпугивающие или убивающие вещества. Однако такой способ, считает специалист, не слишком эффективен — клещи все равно могут проникать под ошейник.
«Также современная ветеринария предлагает вакцину от пироплазмоза. Она не предотвращает укусы клещей и даже не блокирует заражение на 100%. Ее главная задача — снизить тяжесть заболевания, минимизировать риски летального исхода. Вакцина не отменяет основную обработку от паразитов», — уточнил Голубев.
Лучший подход — это комплексная защита. Например, таблетки дополнять репеллентом перед выходом за городом. Это создаст максимально возможный барьер
Важно также помнить, что ни одно средство не дает 100% гарантии, поэтому необходимо в любом случае не расслабляться во время прогулки, избегать особо опасных мест, осматривать собаку дома, посоветовал специалист. Также, по словам кинолога, лучше на всякий случай иметь дома специальный крючок для клещей, с помощью которого можно убрать паразита. Его удаляют выкручивающими движениями, рану обрабатывают антисептиком.
Масло, керосин — все это неэффективно, клещ может успеть срыгнуть инфекцию в кровь, предупредил Голубев. Среди самых явных и опасных симптомов — изменение цвета мочи. Это признак пироплазмоза, и промедление смертельно опасно — срочно обращайтесь в ветеринарную клинику.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предупредил, что в средней полосе России начался пик активности клещей. По его словам, иксодовые клещи опасны: они переносят множество серьезных заболеваний, некоторые из которых грозят летальным исходом.