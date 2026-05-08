Кинолог назвал действенные способы защиты собак от клещей

Кинолог Голубев: Масло для удаления клеща с собаки лучше не использовать

Защитить собаку в сезон клещей возможно, но главное правило, которого здесь стоит придерживаться, — использовать комплексную защиту, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что специалисты среди всех возможных средств выделяют основные и вспомогательные.

«Если вы используете методы защиты только из второго списка, эффективность значительно снижается. Так, к основным средствам относятся таблетки и капли на холку. Принцип работы следующий: вещества таблеток всасываются в кровь, и паразит погибает при укусе. В то время как капли распределяются по коже с помощью кожного сала, и паразит также погибает при контакте», — объяснил кинолог.

Обычно, отмечает он, выбирают что-то одно, отталкиваясь от самых разных факторов. Например, одни собаки никак не хотят глотать таблетки — тогда подойдут капли. Другие, напротив, в теплый сезон постоянно купаются, поэтому эффективность капель будет ниже.

По словам Голубева, существуют также и вспомогательные меры. Во-первых, это специальные зооспреи. Они применяются однократно во время похода в лес или поле, имеют временный отпугивающий эффект. Но здесь, предупреждает кинолог, высок риск неравномерной обработки, к тому же репеллент смывается водой.

Во-вторых, рынок предлагает ошейники от клещей. Собака носит его какое-то время, после чего ошейник постепенно выделяет отпугивающие или убивающие вещества. Однако такой способ, считает специалист, не слишком эффективен — клещи все равно могут проникать под ошейник.

«Также современная ветеринария предлагает вакцину от пироплазмоза. Она не предотвращает укусы клещей и даже не блокирует заражение на 100%. Ее главная задача — снизить тяжесть заболевания, минимизировать риски летального исхода. Вакцина не отменяет основную обработку от паразитов», — уточнил Голубев.

Лучший подход — это комплексная защита. Например, таблетки дополнять репеллентом перед выходом за городом. Это создаст максимально возможный барьер Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации

Важно также помнить, что ни одно средство не дает 100% гарантии, поэтому необходимо в любом случае не расслабляться во время прогулки, избегать особо опасных мест, осматривать собаку дома, посоветовал специалист. Также, по словам кинолога, лучше на всякий случай иметь дома специальный крючок для клещей, с помощью которого можно убрать паразита. Его удаляют выкручивающими движениями, рану обрабатывают антисептиком.

Масло, керосин — все это неэффективно, клещ может успеть срыгнуть инфекцию в кровь, предупредил Голубев. Среди самых явных и опасных симптомов — изменение цвета мочи. Это признак пироплазмоза, и промедление смертельно опасно — срочно обращайтесь в ветеринарную клинику.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предупредил, что в средней полосе России начался пик активности клещей. По его словам, иксодовые клещи опасны: они переносят множество серьезных заболеваний, некоторые из которых грозят летальным исходом.

