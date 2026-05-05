Россиян предупредили о пике активности клещей

В средней полосе России начался пик активности клещей. Об этом предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с РИА Новости.

«Массовый пик активности у иксодовых клещей случается, когда снег полностью оттаивает и подсыхает почва. Соответственно, если говорить про среднюю полосу России, то пик обычно ближе к майским праздникам происходит», — объяснил эксперт.

По словам Марьинского, иксодовые клещи опасны: они переносят множество серьезных заболеваний, некоторые из которых грозят летальным исходом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы по защите от клещей. Эксперты напомнили, что во время прогулок не стоит ходить в высокой траве.