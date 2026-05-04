12:14, 4 мая 2026

Россиянам дали рекомендации по защите от клещей

ВОЗ: Во избежание укуса клеща стоит выбирать светлую одежду с длинными рукавами
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Во избежание укуса клеща, находясь на свежем воздухе, не стоит ходить в высокой траве. Своими рекомендациями на период активности кровососущих с агентством РИА Новости поделились в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты ВОЗ советуют во время прогулки оставаться на открытых тропах, выбирать одежду с длинными рукавами и штанинами, а брюки заправлять в носки. Одежду следует надевать светлых тонов, чтобы вовремя заметить прицепившегося клеща. Во время пребывания на свежем воздухе рекомендуется использовать репелленты от насекомых. После прогулки необходимо осмотреть себя, детей и домашних питомцев на наличие клещей. При обнаружении паразита его нужно немедленно удалить. Людям, работающим на открытом воздухе, в такой период стоит рассмотреть дополнительные меры защиты, включая вакцинацию против клещевого энцефалита.

Ранее россиянам перечислили признаки заражения после укуса клеща. Они могут проявиться в течение месяца. Об инфекции может говорить мышечная боль, сыпь, распространяющая за пределы места укуса, лихорадка, усталость, головная боль, припухлость и боль в суставах.

