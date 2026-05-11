Вратарь «Пари НН» призвал болельщиков не приходить на стадион

Вратарь «Пари НН» Медведев призвал болельщиков не приходить на стадион

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев призвал болельщиков команды не приходить на стадион. Его слова приводит «Матч ТВ».

После матча 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, в котором нижегородцы проиграли со счетом 1:2, Медведев раскритиковал болельщиков команды за плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского.

«Эти болельщики могут нас больше не поддерживать. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать», — сказал Медведев.

Также 31-летний голкипер задался вопросом, зачем болельщики принесли эти плакаты. «Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего?» — спросил Медведев.

Футболисты «Пари НН» остались на 15-м месте, они отстают от идущего 14-м махачкалинского «Динамо» на три балла. В 30-м туре нижегородцы встретятся на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 мая, начнется он в 18:00 мск.