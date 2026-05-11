19:29, 11 мая 2026Спорт

Вратарь «Пари НН» призвал болельщиков не приходить на стадион

Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев призвал болельщиков команды не приходить на стадион. Его слова приводит «Матч ТВ».

После матча 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, в котором нижегородцы проиграли со счетом 1:2, Медведев раскритиковал болельщиков команды за плакаты в поддержку бывшего главного тренера Алексея Шпилевского.

«Эти болельщики могут нас больше не поддерживать. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать», — сказал Медведев.

Также 31-летний голкипер задался вопросом, зачем болельщики принесли эти плакаты. «Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего?» — спросил Медведев.

Футболисты «Пари НН» остались на 15-м месте, они отстают от идущего 14-м махачкалинского «Динамо» на три балла. В 30-м туре нижегородцы встретятся на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 мая, начнется он в 18:00 мск.

