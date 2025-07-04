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22:04, 4 июля 2025Бывший СССР

При ударе ВСУ по Запорожской области пострадали дети

Балицкий: ВСУ атаковали запорожское село Константиновка, пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Украинские войска атаковали село Константиновка в Запорожской области, пострадали три человека. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди пострадавших — двое детей, состояние одного из них оценивается как тяжелое. «Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами», — добавил губернатор.

Ранее 4 июля Минобороны России сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать беспилотниками три региона России. Три дрона сбили над территорией Брянской области, по одному — над Смоленской и Курской.

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