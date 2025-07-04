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22:18, 4 июля 2025Из жизни

Директор парка «Тайган» высказался об отношении ко львам после нападения

Директор сафари-парка «Тайган» Зубков заявил, что продолжит работать со львами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков рассказал, что продолжит ходить ко львам. Об отношении к животным после нападения хищника он высказался на видео, опубликованном в Telegram-канале парка.

«Я с вами. Я живой. И поверьте, ничто не изменится ни в моем поведении, ни в моей жизни. Я остаюсь тем, кем сделал себя. (...) Я знаю всех своих львов. И этот лев — не исключение. Он будет жить, просто с ним нужно вести себя по-другому», — заявил Зубков.

Ранее Зубков рассказал, что чувствует себя хорошо, и попросил журналистов дать ему несколько дней на восстановление. Директор «Тайгана» пообещал провести большую пресс-конференцию днем во вторник, 8 июля. По его прогнозам, к этому времени он должен набраться сил.

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

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