Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:53, 3 июля 2025Из жизни

Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

К директору сафари-парка «Тайган» Зубкову вернулась способность говорить
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы после нападения львов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Олег Зубков вышел из больницы и впервые заговорил на публике. «Я воскрес. Конечно, еще есть дырки, которые зарастут», — сказал директор «Тайгана» в беседе с журналистами.

Ранее врачи опасались, что из-за серьезных травм способность говорить может и не вернуться. У Зубкова были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

Материалы по теме:
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
23 июня 2025
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов. Хищники разорвали ему шею
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов.Хищники разорвали ему шею
23 июня 2025

Зубков рассказал, что чувствует себя хорошо, и попросил журналистов дать ему несколько дней на восстановление. Директор «Тайгана» пообещал провести большую пресс-конференцию днем во вторник, 8 июля. По его прогнозам, к этому времени он должен набраться сил.

Владелец «Тайгана» едва не стал жертвой хищника 22 июня, когда он кормил львов в вольере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разговор Путина и Трампа завершился

    Соловьев поиронизировал над называющей его главным рупором Путина статьей

    В Германии заговорили о кризисе в одной из ключевых отраслей

    В российском городе выставили на продажу трешку за 95 тысяч рублей

    Москвич спустил бойцовскую собаку на женщину и попал на видео

    Рэперша Lizzo попала на обложку спортивного журнала после признания в приеме «Оземпика»

    Россиянка попросила засидевшуюся в гостях подругу покинуть квартиру и поплатилась жизнью

    «Ответ будет жестким». Как военкоры отреагировали на гибель замглавкома ВМФ России Гудкова

    Азербайджану предрекли потерю туристов из России

    Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости