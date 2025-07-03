Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

К директору сафари-парка «Тайган» Зубкову вернулась способность говорить

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы после нападения львов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Олег Зубков вышел из больницы и впервые заговорил на публике. «Я воскрес. Конечно, еще есть дырки, которые зарастут», — сказал директор «Тайгана» в беседе с журналистами.

Ранее врачи опасались, что из-за серьезных травм способность говорить может и не вернуться. У Зубкова были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

Зубков рассказал, что чувствует себя хорошо, и попросил журналистов дать ему несколько дней на восстановление. Директор «Тайгана» пообещал провести большую пресс-конференцию днем во вторник, 8 июля. По его прогнозам, к этому времени он должен набраться сил.

Владелец «Тайгана» едва не стал жертвой хищника 22 июня, когда он кормил львов в вольере.