Львы напали на директора сафари-парка «Тайган» в Крыму Зубкова, его оперируют

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова отправили на лечение в Симферополь после хирургической операции в Белогорске. Его чудом спасли после нападения львов накануне вечером. Чтобы вытащить пострадавшего, пресс-секретарь парка протаранила хищника электрокаром, а когда тот заглох, отогнала его ведром и совком. Затем в вольер спрыгнул посетитель и помог отнести Зубкова к автомобилю.

Львы порвали Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. Его отвезли в больницу, не дожидаясь скорой помощи, и оперировали три часа. Остаток ночи он провел в реанимации без сознания.