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11:13, 23 июня 2025Из жизни

Директора сафари-парка показали после нападения львов

Опубликованы кадры вывоза директора парка «Тайган» из больницы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова доставляют из Белогорска в больницу имени Семашко в Симферополе. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП / Крым».

На видео Зубкова вывозят из здания на каталке после операции. Всю ночь он провел в реанимации и все еще находится в бессознательном состоянии.

Львы набросились на директора сафари-парка Зубкова вечером 22 июня. Мужчина получил серьезные ранения шеи и грудины, сотрудники парка решили не дожидаться скорую и самостоятельно доставили пострадавшего в больницу Белогорска.

Ранее сообщалось, что львы, напавшие на директора крымского «Тайгана», оказались теми же хищниками, которые в октябре 2024 года растерзали сотрудницу сафари-парка Перевалову. Женщина зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего на нее набросились львы.

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