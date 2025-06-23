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10:12, 23 июня 2025Из жизни

Напавшие на директора парка «Тайган» львы оказались рецидивистами

Львы, напавшие на директора «Тайгана», год назад растерзали другую сотрудницу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Львы, напавшие на директора крымского «Тайгана», оказались теми же хищниками, которые в октябре 2024 года растерзали другую сотрудницу сафари-парка — Перевалову. Об этом РИА Новости сообщили правоохранители.

Хищники-рецидивисты порвали директору парка Олегу Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. Ему провели операцию, в настоящее время он находится в реанимационном отделении.

По предварительным данным правоохранителей, год назад те же львы напали на управляющую парка Леокадию Перевалову. Женщина зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы и набросились на нее.

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Тогда Зубков решил не усыплять хищников. «Потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок», — объяснил он.

Ранее российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный заявил, что ни один профессионал не станет убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории. «При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя», — объяснил он.

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