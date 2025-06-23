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01:50, 23 июня 2025Россия

Запашный высказался о судьбе напавших на директора сафари-парка львов

Запашный: Слухи о напавших на Зубкова львах не имеют никакой доказательной базы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал нападение львов на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. В разговоре с aif.ru он порассуждал о судьбе животных.

«На сегодняшний день информация, которая гуляет по интернету, что те львы, которые в прошлом году убили сотрудницу в парке Тайган, якобы и напали на Олега, эти слухи не имеют сегодня никакой доказательной базы. Никто из сотрудников парка Тайган не давал комментарии, что Олег взаимодействовал с теми же львами», — подчеркнул Запашный.

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Дрессировщик также отметил, что сейчас «очень много спекуляций» на тему того, что льва или львов, напавших на Зубкова, усыпят или застрелят. По его мнению, ни один профессионал не станет убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории. «При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя», — объяснил Запашный, напомнив, что в случае со смертельным исходом, который произошел в парке «Тайган» в 2024 году, Зубков рассуждал так же, и никто из животных не пострадал.

В заключение дрессировщик пожелал директору сафари-парка здоровья, а его семье — сил.

Ранее стало известно, что Зубков пострадал в результате нападения львов. Как писали Telegram-каналы, пострадавший получил ранения головы, легких и шеи, а также потерял большое количество крови.

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