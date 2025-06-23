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21:41, 22 июня 2025Россия

Выживший после нападения львов директор парка «Тайган» в Крыму попал в реанимацию

СК начал проверку из-за нападения львов на директора парка «Тайган» Зубкова
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следователи инициировали проверку по факту инцидента с нападением львов на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, получившего множественные травмы. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя в своем официальном Telegram-аккаунте.

В ведомстве установили, что вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова. Директор парка смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание, добавили в СК. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Правоохранители проводят проверка на предмет статей 238 и 143 УК РФ. Уточняется, что ее начали по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

Сотрудники приступили к неотложным следственным действиям, устанавливаются все обстоятельства случившегося, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что директор сафари-парка «Тайган» Зубков пострадал в результате нападения львов. Как писали Telegram-каналы, пострадавший получил ранения головы, легких и шеи, а также потерял большое количество крови. Позднее сообщалось, что врачи санавиации приняли решение провести Зубкову операцию на месте, в Белогорске.

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