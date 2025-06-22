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20:39, 22 июня 2025Из жизни

Львы набросились на директора сафари-парка «Тайган» в Крыму

Директор сафари-парка «Тайган» Зубков пострадал в результате нападения львов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Львы набросились на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, Зубков получил ранения головы, легких и шеи.

Telegram-канал Shot в свою очередь пишет, что ЧП произошло между 18:00 и 19:00, во время кормления. Директор парка потерял много крови и находится в тяжелом состоянии.

Об инциденте в «Тайгане» также сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Сейчас ему [Зубкову] оказывается вся возможная медицинская помощь. Он будет доставлен в МРМЦ имени Семашко», — написал чиновник в Telegram.

В октябре 2024 года сообщалось, что львы растерзали управляющую «Тайганом» Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

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