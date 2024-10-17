СК возбудил дело после гибели управляющей крымским парком «Тайган» Переваловой

Львы растерзали управляющую крымским сафари-парком «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, в среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства. В настоящее время устанавливается круг ответственных лиц, действиям которых будет дата оценка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Директор парка львов назвал причину гибели сотрудницы

Как утверждает директор парка львов «Тайган» Олег Зубков, причиной смерти Переваловой стал человеческий фактор, «забывчивость». Он подчеркнул, что животные не могли открыть засов из наружного во внутренний вольер. «Как это произошло, почему не был закрыт? Животные точно не могли, посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было», — высказался директор парка.

Сотрудники, которые обнаружили тело, к сожалению, не могли оказать уже никакой помощи, поскольку львы просто растерзали Олег Зубков директор парка львов «Тайган»

По словам Зубкова, Перевалова была самым опытным сотрудником, которая знала все о хищниках, а также обучала других работников, как обращаться с животными.

Он уточнил, что растерзавших управляющую львов усыплять не будут. «Потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок», — объяснил директор «Тайгана». Зубков добавил, что семье погибшей будет оказана помощь.

В «Тайгане» уже происходили инциденты с хищниками

Это уже третье происшествие с хищниками в данном сафари-парке. В сентябре 2021 года тигр откусил часть пальца годовалому ребенку. «Мы подошли к одной из клеток, все тигры спали. Паша поднял ручку, чтобы показать пальчиком на тигра, в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное. Кошка через прутья клетки зацепила когтем руку ребенка, подтащила к себе и укусила за палец», — рассказала мать ребенка.

В мае 2022 года на работника сафари-парка напал леопард. По данным Telegram-канала «Mash на волне», жертвой нападения стал 40-летний стажер парка Михаил Федоров. Мужчина якобы нарушил технику безопасности, открыв калитку в вольере хищника, после чего леопард вцепился ему в руку.

Отбиться от хищника пострадавшему помогли двое очевидцев, которые вызвали скорую помощь. У Федорова зафиксировали рваные раны конечностей.