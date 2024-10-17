Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:00, 17 октября 2024Россия

«Просто растерзали». Управляющую крымским сафари-парком загрызли львы. Что стало причиной трагедии?

СК возбудил дело после гибели управляющей крымским парком «Тайган» Переваловой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Львы растерзали управляющую крымским сафари-парком «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, в среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства. В настоящее время устанавливается круг ответственных лиц, действиям которых будет дата оценка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Директор парка львов назвал причину гибели сотрудницы

Как утверждает директор парка львов «Тайган» Олег Зубков, причиной смерти Переваловой стал человеческий фактор, «забывчивость». Он подчеркнул, что животные не могли открыть засов из наружного во внутренний вольер. «Как это произошло, почему не был закрыт? Животные точно не могли, посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было», — высказался директор парка.

Сотрудники, которые обнаружили тело, к сожалению, не могли оказать уже никакой помощи, поскольку львы просто растерзали

Олег Зубковдиректор парка львов «Тайган»

По словам Зубкова, Перевалова была самым опытным сотрудником, которая знала все о хищниках, а также обучала других работников, как обращаться с животными.

Он уточнил, что растерзавших управляющую львов усыплять не будут. «Потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок», — объяснил директор «Тайгана». Зубков добавил, что семье погибшей будет оказана помощь.

В «Тайгане» уже происходили инциденты с хищниками

Это уже третье происшествие с хищниками в данном сафари-парке. В сентябре 2021 года тигр откусил часть пальца годовалому ребенку. «Мы подошли к одной из клеток, все тигры спали. Паша поднял ручку, чтобы показать пальчиком на тигра, в этот момент откуда-то с ветки спрыгнуло животное. Кошка через прутья клетки зацепила когтем руку ребенка, подтащила к себе и укусила за палец», — рассказала мать ребенка.

Материалы по теме:
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

В мае 2022 года на работника сафари-парка напал леопард. По данным Telegram-канала «Mash на волне», жертвой нападения стал 40-летний стажер парка Михаил Федоров. Мужчина якобы нарушил технику безопасности, открыв калитку в вольере хищника, после чего леопард вцепился ему в руку.

Отбиться от хищника пострадавшему помогли двое очевидцев, которые вызвали скорую помощь. У Федорова зафиксировали рваные раны конечностей.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто растерзали». Управляющую крымским сафари-парком загрызли львы. Что стало причиной трагедии?

      Биолог рассказала о смертельном случае заражения вирусом Марбург в лаборатории в Сибири

      Зеленский не стал просить деньги в ходе поездки в США

      Херсон оказался обесточен после взрывов

      Медики рассказали подробности о характере травмы экс-солиста One Direction

      На Западе назвали число уничтоженных с начала СВО танков Leopard

      В Госдуме заявили о скрытом подтексте в плане Зеленского

      Стала известна судьба растерзавших сотрудницу парка львов

      Появились новые подробности расправы россиянина над внуком

      Врач назвал первые признаки деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше