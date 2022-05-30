Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Леопард напал на мужчину в Крыму

Леопард напал на работника сафари-парка «Тайган» в Крыму и вцепился ему в руку

Фото: телеграм-канал «Mash на волне»

На работника сафари-парка «Тайган» в Крыму напал леопард, сообщает агентство «Крыминформ».

«Зверь нанес ранения одному из сотрудников парка. Инцидент произошел сегодня. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, у него рваные раны конечностей. По некоторым данным, это был стажер, который зашел в вольер к животным» — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», жертвой нападения стал 40-летний стажер парка Михаил Федоров. Мужчина якобы нарушил технику безопасности, открыв калитку в вольере хищника, после чего леопард вцепился ему в руку.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Отбиться от агрессивного животного пострадавшему помогли двое очевидцев. Они же вызвали скорую помощь. Сейчас Федоров находится в больнице. Правоохранительные органы ведут проверку по факту инцидента.

Частный сафари-парк «Тайган» находится на берегу Тайганского водохранилища и обладает крупнейшей в Европе коллекцией хищников.

Ранее сообщалось, что в зоопарке на Ямайке лев обглодал палец смотрителю, решившему подразнить его на потеху посетителям. Инцидент попал на видео.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Сдавшийся в плен комбриг ВСУ рассказал о последних днях осады «Азовстали»
Пассажир самолета сорвал рейс из-за нежелания улетать из Сочи
Европе предрекли серьезные проблемы из-за поспешного отказа от российского газа
В Италии предупредили о катастрофических последствиях экспансии НАТО
В СКР раскрыли подробности дела о коррупции в челябинском ПФР
Россиян предупредили о мошенничестве с Системой быстрых платежей
Психолог назвал нестандартный способ пережить расставание
В парке хищников «Тайган» в Крыму на сотрудника напал ягуар
Леопард напал на мужчину в Крыму
Байден отказался поставлять дальнобойные ракеты Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.