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Разъяренный лев обглодал палец смотрителю зоопарка и попал на видео

Times of India: смотритель зоопарка подразнил льва и лишился пальца

Лев в зоопарке на Ямайке обглодал палец смотрителю, решившему подразнить его на потеху посетителям. Произошедее попало на видео, на которое обратило внимание издание Times Of India.

На записи видно, как мужчина просовывает руку через ограду вольера со львом. Разъяренный хищник не радуется вторжению и предупреждает об этом рыком и демонстрацией клыков. После этого он кусает смотрителя за палец.

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Сотрудник зоопарка пытается отдернуть руку от решетки, но не может этого сделать. Лев сдирает с пальца кожу, после чего сухожилие растягивается на 30 сантиметров и рвется, а мужчину отбрасывает в сторону. В результате пострадавший лишился пальца, от которого осталась только кость.

Ранее сообщалось, что лев откусил руку двухлетней девочке, которая вместе с родителями пришла в зоопарк в Йемене. Девочка просунула руку сквозь решетку в вольер со львом, и хищник откусил конечность.

Алиса Дмитриева
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