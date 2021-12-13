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Мужчина впал в кому при виде откушенной львом руки двухлетней дочери

Лев откусил руку двухлетней девочке в зоопарке Йемена на глазах у ее отца

Фото: Hani Ali / Globallookpress.com

Лев откусил руку двухлетней девочке, которая вместе с родителями пришла в зоопарк в Йемене. Об этом сообщает Gulf News.

Девочка просунула руку сквозь решетку в вольер со львом, и хищник откусил конечность. Все это произошло на глазах у отца ребенка, который в этот момент фотографировал дочь.

При виде руки дочери в зубах льва мужчина впал в кому. Отца и дочь госпитализировали.

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29 декабря

Правозащитники сочли отца и администрацию зоопарка виновными в трагедии. Они заявили, что администрация пренебрегает безопасностью посетителей, особенно детей, некоторые из которых пытаются подойти слишком близко к животным.

Ранее сообщалось, что обезьяна откусила палец пятилетнему посетителю зоопарка в португальском городе Вила-Нова-ди-Гая. Мальчика доставили в больницу для экстренной операции.

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Алиса Дмитриева
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