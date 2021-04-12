Обезьяна откусила палец пятилетнему мальчику

Обезьяна откусила палец пятилетнему посетителю зоопарка в португальском городе Вила-Нова-ди-Гая. Об этом сообщает портал News Hub.

В пятницу, 9 апреля, пятилетний мальчик гулял с семьей в зоопарке. Инцидент случился, когда он подошел к клетке с обезьяной. Примат откусил часть пальца ребенка и оторвал ее от его руки.

Полицейские зашли в клетку, чтобы найти палец. В это время мальчика доставили в больницу для экстренной операции. Удалось ли вернуть ребенку оторванный палец, не сообщается. Состояние мальчика оценивается как стабильное.

Руководство зоопарка заявило, что инцидент произошел из-за того, что ребенок пытался кормить обезьяну арахисом, нарушив правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в российском зоопарке из-за посетителя погиб белоголовый сип. Причиной смерти птицы стала перчатка в кишечнике.

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