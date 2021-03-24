В московском зоопарке из-за посетителя погибла краснокнижная птица

В российском зоопарке из-за посетителя погиб белоголовый сип. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

В субботу, 13 марта, киперы обратили внимание на поведение птицы: им показалось, что она ведет себя необыкновенно вяло. Сипа на руках отнесли в ветеринарный корпус. Птица чувствовала себя настолько плохо, что почти не сопротивлялась.

За жизнь краснокнижной птицы боролись около суток, однако специалисты не смогли спасти его. Причиной смерти сипа стала перчатка в кишечнике. Представители зоопарка подчеркнули, что предмет одежды принадлежал посетителю — это была не рабочая и не латексная перчатка.

«Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить — каприза единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу», — подытожили авторы поста. Они отметили, что подобный случай — первый в задокументированной истории зоопарка.

Погибшей птице было 27 лет. Средняя продолжительность жизни белоголовых сипов — 40 лет.

Белоговый сип — крупная хищная птица. Обитает в засушливых горных и равнинных ландшафтах Южной Европы, Азии и Северной Африки, также гнездится в горах Кавказа, в Крыму сохранилась изолированная популяция. В России белоголовые сипы встречаются достаточно редко, в связи с чем этот вид занесен в национальную Красную книгу.

Ранее сообщалось, что две посетительницы зоопарка La Palmyre в коммуне Ле-Мат на юго-западе Франции выцарапали свои имена на спине носорога. Так как девушки повредили лишь внешний слой мертвой кожи, животному не было больно.